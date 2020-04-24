В зоне ООС военный ВСУ расстрелял сослуживцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вблизи села Богдановка Волновахского района Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Предварительно известно, что семь военных собрались вместе и распивали спиртное. Что именно стало причиной конфликта, пока устанавливает следствие, но один из военных схватил служебный автомат АКС-74 и выпустил очередь в сторону других военнослужащих.
В результате один из военных от полученных ранений скончался, еще двое были госпитализированы. У одного из пострадавших - пулевое ранение бедра, а у другого - многочисленные огнестрельные ранения.
Правоохранители начали расследование.
Напомним, на военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта.