В зоне ООС военный ВСУ расстрелял сослуживцев

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 18019 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 24188 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 35640 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60363 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98466 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104638 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130331 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130098 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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4 марта, 18:57 • 104369 просмотра
Актуальное
В зоне ООС военный ВСУ расстрелял сослуживцев

В зоне ООС военный ВСУ расстрелял сослуживцев

Киев  •  УНН

 • 99819 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вблизи села Богдановка Волновахского района Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Предварительно известно, что семь военных собрались вместе и распивали спиртное. Что именно стало причиной конфликта, пока устанавливает следствие, но один из военных схватил служебный автомат АКС-74 и выпустил очередь в сторону других военнослужащих.

В результате один из военных от полученных ранений скончался, еще двое были госпитализированы. У одного из пострадавших - пулевое ранение бедра, а у другого - многочисленные огнестрельные ранения.

Правоохранители начали расследование.

Напомним, на военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта.

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