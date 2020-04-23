На військовому полігоні на Львівщині виявили тіло курсанта
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. На військовому полігоні на Львівщині виявили тіло курсанта з вогнепальним пораненням у груди. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Військової служби правопорядку у ЗСУ у Facebook.
"22 квітня 2020 року, близько 18:30, на військовому полігоні на Львівщині виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди", - йдеться у повідомленні.
Для з’ясування причин та обставин загибелі військовослужбовця на місці трагедії працювала група оперативного реагування Західного ТУ ВСП. Також на місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.
Зазначається, що слідчим Територіального управління Державного бюро розслідування (Львів) до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення. Слідство триває.
Нагадаємо, контрактника арештували за побиття до смерті товариша по службі на навчаннях.