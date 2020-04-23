На военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. На военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Военной службы правопорядка в ВСУ в Facebook.
"22 апреля 2020 года, около 18:30, на военном полигоне во Львовской области обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении.
Для выяснения причин и обстоятельств гибели военнослужащего на месте трагедии работала группа оперативного реагирования Западного ТУ ВСП. Также на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворивского ОП ГУ НП во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.
Отмечается, что следователем Территориального управления Государственного бюро расследования (Львов) в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается.
Напомним, контрактника арестовали за избиение до смерти сослуживца на учениях.