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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 39961 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83853 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102590 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128762 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129188 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172884 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121857 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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На военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта

На военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта

Киев  •  УНН

 • 16620 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. На военном полигоне во Львовской области обнаружили тело курсанта с огнестрельным ранением в грудь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Военной службы правопорядка в ВСУ в Facebook.

"22 апреля 2020 года, около 18:30, на военном полигоне во Львовской области обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении.

Для выяснения причин и обстоятельств гибели военнослужащего на месте трагедии работала группа оперативного реагирования Западного ТУ ВСП. Также на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворивского ОП ГУ НП во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Отмечается, что следователем Территориального управления Государственного бюро расследования (Львов) в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление. Следствие продолжается.

Напомним, контрактника арестовали за избиение до смерти сослуживца на учениях.

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