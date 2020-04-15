Контрактника арештували за побиття до смерті товариша по службі на навчаннях
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 квітня. УНН. Військовослужбовця-контрактника з Житомирщини взяли під варту на два місяці без права внесення застави через підозру у вбивстві. Про це кореспонденту УНН повідомили в військовій прокуратурі Західного регіону.
За інформацією речниці військової прокуратури Західного регіону Юлії Галущак, про підозру 21-річному військовослужбовцю з Житомирщини повідомили 13 квітня, а вже 14 квітня рішенням Галицького районного суду Львова йому призначили міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів без права внесення застави.
Йдеться про інцидент, який стався на території Яворівського полігону під час військових навчань.
Бійка між військовими сталася 11 квітня. Військовослужбовець з Житомирщини побив контрактника з Харківщини в ході конфлікту, який виник між ними під час відпочинку на березі водойми.
За інформацією правоохоронців, компанія чоловіків відпочивала на березі водойми неподалік одного з сіл району. Близько 18:00 між загиблим та його знайомим, 21-річним жителем Житомирської області, виник конфлікт, під час якого молодший побив старшого, спричинивши йому тілесні ушкодження.
Постраждалого госпіталізували до військового шпиталю з попереднім діагнозом "важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку". Попри зусилля лікарів, чоловік помер. Правоохоронці встановили особу загиблого - 41-річного жителя Харківської області.
Слідчі за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, військовослужбовця-контрактника арештували на 6 місяців через продаж наркотиків.