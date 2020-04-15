Контрактника арестовали за избиение до смерти сослуживца на учениях

ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Военнослужащего-контрактника с Житомирской области взяли под стражу на два месяца без права внесения залога по подозрению в убийстве. Об этом корреспонденту УНН сообщили в военной прокуратуре Западного региона.