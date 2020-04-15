Контрактника арестовали за избиение до смерти сослуживца на учениях
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 апреля. УНН. Военнослужащего-контрактника с Житомирской области взяли под стражу на два месяца без права внесения залога по подозрению в убийстве. Об этом корреспонденту УНН сообщили в военной прокуратуре Западного региона.
По информации пресс-секретаря военной прокуратуры Западного региона Юлии Галущак, о подозрении 21-летнему военнослужащему с Житомирской области сообщили 13 апреля, а уже 14 апреля решением Галицкого районного суда Львова ему назначили меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.
Речь идет о инциденте, который произошел на территории Яворивского полигона во время военных учений.
Драка между военными произошла 11 апреля. Военнослужащий из Житомирской побил контрактника из Харьковской области в ходе конфликта, возникшего между ними во время отдыха на берегу водоема.
По информации правоохранителей, компания мужчин отдыхала на берегу водоема возле одного из сел района. Около 18:00 между погибшим и его знакомым, 21-летним жителем Житомирской области, возник конфликт, в ходе которого младший избил старшего, причинив ему телесные повреждения.
Пострадавшего госпитализировали в военный госпиталь с предварительным диагнозом "тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга". Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался. Правоохранители установили личность погибшего - 41-летнего жителя Харьковской области.
Следователи под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины открыли уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, военнослужащего-контрактника арестовали на 6 месяцев за продажу наркотиков.