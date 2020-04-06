Військовослужбовця-контрактника арештували на 6 місяців через продаж наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Київський районний суд Полтави засудив до 6 місяців арешту віськовослужбовця-контрактника за збут наркотиків серед співслужбовців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
"Вирок суду - арешт строком на 6 місяців з утриманням на гауптвахті. Також обвинуваченого зобов’язано відшкодувати судові витрати у розмірі 10 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що вказаний військовослужбовець військової служби за контрактом, використовуючи один з месенджерів, придбав з метою збуту наркотичні речовини загальною масою понад 7,6 г.
"30 січня 2020 року факт намагання збути амфетамін та канабіс задокументовано військовою прокуратурою спільно з представниками Нацполіції", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині від пострілу помер військовий, підозрюють його товариша по службі.