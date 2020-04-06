Военнослужащего-контрактника арестовали на 6 месяцев за продажу наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Киевский районный суд Полтавы приговорил к 6 месяцам ареста военнослужащего-контрактника за сбыт наркотиков среди сослуживцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Приговор суда - арест сроком на 6 месяцев с содержанием на гауптвахте. Также обвиняемый обязан возместить судебные издержки в размере 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием установлено, что указанный военнослужащий военной службы по контракту, используя один из мессенджеров, приобрел с целью сбыта наркотические вещества общей массой более 7,6 г.
"30 января 2020 года факт попытки сбыть амфетамин и каннабис задокументирован военной прокуратурой совместно с представителями Нацполиции", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Херсонской области от выстрела умер военный, подозревают его сослуживца.