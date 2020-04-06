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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93850 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102157 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104264 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103376 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 111661 просмотра

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Военнослужащего-контрактника арестовали на 6 месяцев за продажу наркотиков

Военнослужащего-контрактника арестовали на 6 месяцев за продажу наркотиков

Киев  •  УНН

 • 12492 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Киевский районный суд Полтавы приговорил к 6 месяцам ареста военнослужащего-контрактника за сбыт наркотиков среди сослуживцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Приговор суда - арест сроком на 6 месяцев с содержанием на гауптвахте. Также обвиняемый обязан возместить судебные издержки в размере 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что указанный военнослужащий военной службы по контракту, используя один из мессенджеров, приобрел с целью сбыта наркотические вещества общей массой более 7,6 г.

"30 января 2020 года факт попытки сбыть амфетамин и каннабис задокументирован военной прокуратурой совместно с представителями Нацполиции", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Херсонской области от выстрела умер военный, подозревают его сослуживца.

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