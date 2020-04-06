На Херсонщині від пострілу помер військовий, підозрюють його товариша по службі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Мелітополі, розслідують обставини порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть військовослужбовця. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР, передає УНН.
"За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року знаходячись на посту по охороні мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл в стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув", - повідомили у ДБР.
Повідомляється, що у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Як повідомлялося в УНН, напередодні у Херсоні сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля. Наразі у лікарні 5 осіб, з них двоє поліцейських.