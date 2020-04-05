У Херсоні сталася ДТП за участю авто поліції: 5 людей у лікарні

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні у Херсоні сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля. Наразі у лікарні 5 осіб, з них двоє поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.