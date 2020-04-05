У Херсоні сталася ДТП за участю авто поліції: 5 людей у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні у Херсоні сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля. Наразі у лікарні 5 осіб, з них двоє поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
“Сьогодні в „Єдиний центр 102“ поліції Херсонщини надійшло повідомлення, що близько 09:00 в Херсоні на перехресті вул. Українська та Тираспільська сталась дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля „Skoda Rapid“ та „ВАЗ-2108“. Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції та представники ДБР”, — йдеться у повідомленні.
Так, попередньо встановлено, що автомобіль “ВАЗ 2108” рухався по другорядній дорозі вул. Тираспільська, а " Skoda Rapid" по головній вул. Українська. В результаті зіткнення “ВАЗ” перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставлені двоє працівників поліції, водій та двоє пасажирів “ВАЗу”. Наразі встановлюється ступінь отриманих ними тілесних ушкоджень.
Зазначається, що попередня правова кваліфікація події — ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.
Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини пригоди.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Луганській області, внаслідок якої загинули двоє осіб.