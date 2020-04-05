В Херсоне произошло ДТП с участием авто полиции: 5 человек в больнице

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83352 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100006 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102197 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101486 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109429 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97940 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104397 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106399 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131362 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Херсоне произошло ДТП с участием авто полиции: 5 человек в больнице

В Херсоне произошло ДТП с участием авто полиции: 5 человек в больнице

Киев  •  УНН

 • 17165 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня в Херсоне произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Сейчас в больнице 5 человек, из них двое полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что около 09:00 в Херсоне на перекрестке ул. Украинская и Тираспольская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля "Skoda Rapid" и "ВАЗ-2108". Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции и представители ГБР", - говорится в сообщении.

Так, предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2108" двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а "Skoda Rapid" по главной ул. Украинской. В результате столкновения "ВАЗ" перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлены двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров "ВАЗа". Сейчас устанавливается степень полученных ими телесных повреждений.

Отмечается, что предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Луганской области, в результате которой погибли два человека.

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