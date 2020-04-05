В Херсоне произошло ДТП с участием авто полиции: 5 человек в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня в Херсоне произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Сейчас в больнице 5 человек, из них двое полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Сегодня в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение, что около 09:00 в Херсоне на перекрестке ул. Украинская и Тираспольская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля "Skoda Rapid" и "ВАЗ-2108". Сейчас на месте ДТП работают следователи областного главка полиции и представители ГБР", - говорится в сообщении.
Так, предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2108" двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а "Skoda Rapid" по главной ул. Украинской. В результате столкновения "ВАЗ" перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлены двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров "ВАЗа". Сейчас устанавливается степень полученных ими телесных повреждений.
Отмечается, что предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Луганской области, в результате которой погибли два человека.