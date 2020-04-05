Смертельна ДТП із військовим в Луганській області: у ДБР встановлюють обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Луганській області, внаслідок якої загинули двоє осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Луганській області, внаслідок якої загинули двоє осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Так, за попередньою інформацією, близько 01:00 5 квітня на одній з вулиць смт. Марківка Луганської області, автомобіль марки Toyota Land Cruiser, в якому перебував інспектор прикордонної служби, виїхав за межі проїжджої частини, і скоїв зіткнення з бетонною опорою ліній електропередач та деревом.
Повідомляється, що внаслідок ДТП двоє чоловіків, які перебували в салоні автомобілю, загинули на місці події. Ще двоє чоловіків, один з яких військовослужбовець, доставлені до місцевої лікарні з численними травами.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадження здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону. У разі доведення вини, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Нагадаємо, що на Буковині неповнолітній влаштував ДТП із постраждалими.