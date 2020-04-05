Смертельное ДТП с военным в Луганской области: в ГБР устанавливают обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Луганской области, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Луганской области, в результате которого погибли два человека (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
Так, по предварительной информации, около 01:00 5 апреля на одной из улиц пгт. Марковка Луганской области, автомобиль марки Toyota Land Cruiser, в котором находился инспектор пограничной службы, выехал за пределы проезжей части и совершил столкновение с бетонной опорой линий электропередач и деревом.
Сообщается, что в результате ДТП двое мужчин, которые находились в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, один из которых военнослужащий, доставлены в местную больницу с многочисленными травами.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луганского гарнизона. В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Напомним, что на Буковине несовершеннолетний устроил ДТП с пострадавшими.