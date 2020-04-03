На Буковині неповнолітній влаштував ДТП із постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Чернівецькій області 17-річний хлопець не впорався з керуванням автомобіля та допустив його перекидання. Внаслідок чого постраждало дві дівчини. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
“Правоохоронці встановили, що 17-річний житель села Чудей Сторожинецького району, рухаючись автомобілем Volkswagen по одній з автодоріг села Череш, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії травмувалися дві пасажирки, жительки села Череш віком 16 і 20 років”, — сказано у повідомленні.
З травмами різного ступеня тяжкості потерпілі госпіталізовані до Сторожинецької центральної лікарні.
За вказаними фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, на Київщині сталася ДТП за участю неповнолітніх, загинула 16-річна дівчина.