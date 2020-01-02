Підліток влаштував ДТП під Києвом: тіло 16-річної знайшли аж за сотню метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Київщині сталася ДТП за участю неповнолітніх, загинула 16-річна дівчина. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
Так, аварія сталася 1 січня, близько 6-ї години ранку, на дорозі між селами Сеньківка та Горобіївка.
"17-річний хлопець, не маючи водійського посвідчення, сів за кермо автомобіля Peugeot, щоб відвезти дівчат. Автівку він взяв без відома батьків, яких на той час не було вдома", - сказано у повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції, експерти, медики. За попередніми даними, водій на заокругленні ділянці дороги не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. У результаті ДТП 14-річна пасажирка отримала травми і доправлена до лікарні.
У цей час також до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Горобіївка пішла з дому та не повернулась 16-річна дівчина. Під час пошукових заходів поліція з’ясувала, що бачили її востаннє в селі о 6-й ранку.
Тіло дівчинки, яку розшукували, у подальшому знайшли за сотню метрів від місця аварії з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Яким чином тіло загиблої дитини опинилося поодаль від місця автопригоди, поліцейські наразі встановлюють.
Неповнолітній водій затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Юнак перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння, однак він відмовився від освідування. У нього в медичних умовах взято кров на вміст алкоголю.
Автомобіль Peugeot вилучено як речовий доказ та поміщено на майданчик тимчасового тримання.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Лубенському районі Полтавщини в ДТП травмовано неповнолітню дівчинку.