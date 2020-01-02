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Подросток устроил ДТП под Киевом: тело 16-летней нашли за сотню метров

Киев  •  УНН

 • 13453 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Киевской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних, погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Так, авария произошла 1 января, около 6 часов утра, на дороге между селами Сеньковка и Горобеевка.

"17-летний парень, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции, эксперты, медики. По предварительным данным, водитель на закругленном участке дороги не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила травмы и доставлена в больницу.

В это время также в полицию поступило сообщение о том, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Во время поисковых мероприятий полиция выяснила, что видели ее в последний раз в селе в 6 утра.

Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями. Каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП, полицейские пока устанавливает.

Несовершеннолетний водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя.

Автомобиль Peugeot изъят как вещественное доказательство и помещен на площадку временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Лубенском районе Полтавской области в ДТП получила травмы несовершеннолетняя девочка.

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