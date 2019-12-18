На Полтавщині легковик збив неповнолітню дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Лубенському районі Полтавщини в ДТП травмовано неповнолітню дівчинку. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Автопригода сталася, учора, 17 грудня, близько 16-30, на вулиці Монастирській у місті Лубни.
Відомо, шо місцевий житель, 1959 року народження, керуючи автомобілем Renault Duster допустив наїзд на дівчинку-пішохода, 2005 року народження, жительку Лубен, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
У результаті ДТП дівчинка з травмами доставлена до лікарні.
Поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, на ділянці траси Київ-Чоп у Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 64-річний чоловік.