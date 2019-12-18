В Полтавской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Лубенском районе Полтавской области в ДТП травмирована несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Автопроисшествие произошло, вчера, 17 декабря, около 16-30, на улице Монастырской в городе Лубны.
Известно, шо местный житель, 1959 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster допустил наезд на девочку-пешехода, 2005 года рождения, жительницу Лубнов, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.
В результате ДТП девочка с травмами доставлена в больницу.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на участке трассы Киев-Чоп во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб 64-летний мужчина.