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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 20115 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 90842 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 131943 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 137137 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Полтавской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку

В Полтавской области легковушка сбила несовершеннолетнюю девочку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Лубенском районе Полтавской области в ДТП травмирована несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Автопроисшествие произошло, вчера, 17 декабря, около 16-30, на улице Монастырской в городе Лубны.

Известно, шо местный житель, 1959 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster допустил наезд на девочку-пешехода, 2005 года рождения, жительницу Лубнов, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

В результате ДТП девочка с травмами доставлена в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на участке трассы Киев-Чоп во Львовской области в результате наезда легкового автомобиля погиб 64-летний мужчина.

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