На трасі Київ-Чоп легковик на смерть збив чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На ділянці траси Київ-Чоп у Львівській області внаслідок наїзду легкового автомобіля загинув 64-річний чоловік. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 15 грудня, близько 21.35, в одному з сіл Пустомитівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, 35-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, також жителя Львова віком 64 роки. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.
Поліцейські розслідують обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на Рівненщині автомобіль Kia Sportage на смерть збив жінку, що йшла з велосипедом збоку дороги.