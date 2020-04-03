На Буковине несовершеннолетний устроил ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Черновицкой области 17-летний парень не справился с управлением автомобиля и допустил его опрокидывание. В результате чего пострадали две девушки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
“Правоохранители установили, что 17-летний житель села Чудей Сторожинецкого района, двигаясь на автомобиле Volkswagen по одной из автодорог села Череш, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии травмы получили две пассажирки, жительницы села Череш возрасте 16 и 20 лет”, — говорится в сообщении.
С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в Сторожинецкую центральную больницу.
По указанному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области произошло ДТП с участием несовершеннолетних, погибла 16-летняя девушка.