На Херсонщине от выстрела умер военный, подозревают его сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, расследуют обстоятельства нарушения правил обращения с оружием, что привело к смерти военнослужащего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передает УНН.
"По предварительной информации, около 19 часов 5 апреля 2020 года находясь на посту по охране моста возле одного из населенных пунктов Херсонской области, солдат нарушил правила обращения с оружием. Он взял автомат своего коллеги и по неосторожности выстрелил в бедро последнего, в результате чего пострадавший погиб", - сообщили в ГБР.
Сообщается, что в случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Как сообщалось в УНН, накануне в Херсоне произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Сейчас в больнице 5 человек, из них двое полицейских.