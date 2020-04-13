На Львівщині військовий до смерті побив товариша - прокуратура
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Львівщині військовий до смерті побив товариша. Про це повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону, передає УНН.
"За даними слідства, 11 квітня 2020 року близько 19 год. військовослужбовець однієї з військових частин, які тимчасово дислокуються на території Львівщини для проведення бойових навчань, завдав неподалік озера в Яворівському районі співслужбовцю тілесні ушкодження по різним частинам тіла. Отримані травми виявилися несумісними із життям, і військовий помер у шпиталі", - повідомили у прокуратурі.
У ході відпрацювання основної версії злочину — конфлікту між невстановленим військовослужбовцем та потерпілим на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, як вказано, прокурорами спільно із правоохоронцями Національної поліції та представниками ВСП оперативно встановлено причетного до цього злочину військовослужбовця. Підозрюваного затримано.
Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України) здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції у Львівській області, повідомили у прокуратурі.
Нагадаємо, військовослужбовця-контрактника арештували на 6 місяців через продаж наркотиків.