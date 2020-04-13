Во Львовской области военный до смерти избил сослуживца - прокуратура
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львовской области военный до смерти избил сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона, передает УНН.
"По данным следствия, 11 апреля 2020 года около 19 час. военнослужащий одной из воинских частей, которая временно дислоцируются на территории Львовской области для проведения боевых учений, нанес неподалеку озера в Яворовском районе сослуживцу телесные повреждения по различным частям тела. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и военный умер в госпитале", - сообщили в прокуратуре.
В ходе отработки основной версии преступления - конфликта между неустановленным военнослужащим и потерпевшим на почве внезапно возникших неприязненных отношений, как указано, прокурорами совместно с правоохранителями Национальной полиции и представителями ВСП оперативно установлено причастного к этому преступлению военнослужащего. Подозреваемый задержан.
Решаются вопросы о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений военнослужащему, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины) осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области, сообщили в прокуратуре.
Напомним, военнослужащего-контрактника арестовали на 6 месяцев за продажу наркотиков.