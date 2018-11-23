Український фінсектор оцінили на "трієчку"

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Понад 70% опитаних НБУ гравців ринку оцінили стан розвитку фінансового сектору в Україні як “задовільний”. Про результати опитування у листопаді 2018 року повідомила прес-служба Національного банку України, передає УНН.

“69% респондентів оцінили поточний стан фінансового сектору як задовільний, 12% — як добрий. При цьому 73% опитаних переконані, що в найближчі півроку стан фінансового сектору не зміниться, а ще 15% — що покращиться. Хоча попереднє опитування (травень 2018 року) зафіксувало оптимістичніші настрої: тоді на покращення стану фінсектору очікувало 35% респондентів”, — йдеться у повідомленні.

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Понад 66% опитаних оцінюють загальний рівень ризику в фінансовому секторі як середній, ще 25% вважає, що він вищий за середній. Водночас оцінки стійкості фінансового сектору до негативних шоків значно покращилася: 69% опитаних назвали її середньою (52% у травні), а 12% оцінили рівень стійкості як високий (0% у травні).

Як і в травневому опитуванні, до п’ятірки найбільших факторів ризику для фінансового сектору увійшли:

  • корупція, діяльність правоохоронних органів та судової системи;
  • стан співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
  • політична та соціальна ситуація в країні;
  • стан захисту прав кредиторів та інвесторів;
  • шахрайство й кібернетичні загрози.

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На думку респондентів, у порівнянні з попереднім опитуванням найбільше зростання ризиків відбулося за факторами доступу до фондування (з 23% у травні до 54% у листопаді) та конкуренції на ринку фінансових послуг (з 13% до 38%). Найістотніше зменшилися ризики можливості банкрутства чи суттєвих фінансових труднощів фінансових установ (з 26% до 15%), а також загрози зміни вартості активів та погіршення якості застави (з 43 до 31%).

Детально з результатами опитування можна ознайомитися в підрозділі “Опитування про системні ризики фінансового сектору”.

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Наступне “Опитування про системні ризики фінансового сектору” буде опубліковано у травні 2019 року.

Нагадаємо, за даними НБУ, загальні втрати економіки від банківської кризи 2014-2017 років в цілому становлять 38% ВВП. При цьому у НБУ не бачать передумов для послаблення гривні до кінця року. Проте наголошують на ризиках для макрофінансової стабільності через затримку з програмою МВФ.

23 листопада о 06:01 Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 9000 “Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Доходи держбюджету на 2019 рік передбачені в розмірі 1 трильйон 2 мільярди 131 мільйон гривень. Видатки передбачені в сумі 1 трильйон 112 мільярдів 130 мільйонів гривень. Граничний обсяг дефіциту держбюджету-2019 визначено в сумі 89 мільярді 989 мільйонів гривень.

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Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.

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У МВФ зазначили, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.

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