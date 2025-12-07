Армія рф за тиждень застосувала проти України майже 3 тис. засобів повітряного нападу - Зеленський

З початку тижня армія рф застосувала проти України понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя - написав Зеленський.

Він додав, що сьогодні окупанти застосували 240 дронів і п’ять балістичних ракет, внаслідок чого є пошкодження в семи областях, а також, на жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 7 грудня російські окупаційні війська здійснили комбінований удар по Україні, спрямований на об'єкти критичної інфраструктури. Захисники українського неба успішно знищили або подавили 179 повітряних цілей противника, включаючи балістичні та аеробалістичні ракети, а також ударні безпілотники.