$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 30191 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 41167 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 49666 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 48054 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 53895 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 53353 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39252 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 80116 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43564 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38795 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Армія рф за тиждень застосувала проти України майже 3 тис. засобів повітряного нападу - Зеленський

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Протягом тижня російські війська випустили по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет. Президент Зеленський повідомив про пошкодження в семи областях та загиблих внаслідок ударів.

Армія рф за тиждень застосувала проти України майже 3 тис. засобів повітряного нападу - Зеленський

З початку тижня армія рф застосувала проти України понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя

- написав Зеленський.

Він додав, що сьогодні окупанти застосували 240 дронів і п’ять балістичних ракет, внаслідок чого є пошкодження в семи областях, а також, на жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині.

"Ми продовжуємо працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався. Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше", - додав Зеленський.

Нагадаємо

У ніч на 7 грудня російські окупаційні війська здійснили комбінований удар по Україні, спрямований на об'єкти критичної інфраструктури. Захисники українського неба успішно знищили або подавили 179 повітряних цілей противника, включаючи балістичні та аеробалістичні ракети, а також ударні безпілотники.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Слов'янськ
Чернігівська область
Україна