Сили оборони знищили 179 повітряних цілей під час нічної повітряної атаки

6 грудня, 20:45 • 28103 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 36892 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 46167 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 44771 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 51353 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 52279 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38500 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 77999 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 42822 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38513 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Популярнi новини
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні6 грудня, 21:24 • 12834 перегляди
За добу зафіксовано понад 150 зіткнень на фронті: найактивніші бої на шести напрямках6 грудня, 21:48 • 5154 перегляди
Литва анулювала дозволи на проживання у 145 росіян через поїздки до рф та білорусі6 грудня, 22:38 • 2812 перегляди
Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників6 грудня, 23:02 • 4200 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 4902 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 34366 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 44315 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 58183 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 77998 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 67496 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 33575 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 42466 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 44036 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 58067 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 56354 перегляди
Сили оборони знищили 179 повітряних цілей під час нічної повітряної атаки

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Сили оборони України знищили 179 повітряних цілей, включаючи балістичні та аеробалістичні ракети, а також ударні безпілотники, під час комбінованої атаки рф на об'єкти критичної інфраструктури в ніч на 7 грудня. Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях, атака продовжується.

Сили оборони знищили 179 повітряних цілей під час нічної повітряної атаки

У ніч на 7 грудня російські окупаційні війська здійснили комбінований удар по Україні, спрямований на об'єкти критичної інфраструктури. Захисники українського неба успішно знищили або подавили 179 повітряних цілей противника, включаючи балістичні та аеробалістичні ракети, а також ударні безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом масованої атаки було виявлено та супроводжено 246 засобів повітряного нападу. До них входили:

  • 241 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів (близько 150 з них – "шахеди");
    • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;
      • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

        Протиповітряна оборона відбивала удар із залученням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп.

        рф атакувала об’єкти інфраструктури Кременчука: у місті перебої зі світлом, водою та теплом07.12.25, 02:14 • 2506 переглядiв

        Станом на 9:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 179 цілей:

        • 175 ворожих БпЛА (Shahed, "Гербера" та інші);
          • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
            • 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

              Повідомляється, що зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака станом на 09:00 продовжується, і в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

              ЗСУ за добу відбили понад 160 ворожих атак: Генштаб оновив карти боїв 07.12.25, 09:00 • 284 перегляди

              Степан Гафтко

