Сили оборони знищили 179 повітряних цілей під час нічної повітряної атаки

У ніч на 7 грудня російські окупаційні війська здійснили комбінований удар по Україні, спрямований на об'єкти критичної інфраструктури. Захисники українського неба успішно знищили або подавили 179 повітряних цілей противника, включаючи балістичні та аеробалістичні ракети, а також ударні безпілотники. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Повітряних Сил ЗСУ, протягом масованої атаки було виявлено та супроводжено 246 засобів повітряного нападу. До них входили:

241 ударний БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів (близько 150 з них – "шахеди");

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Протиповітряна оборона відбивала удар із залученням авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп.

Станом на 9:00, протиповітряною обороною було збито/подавлено 179 цілей:

175 ворожих БпЛА (Shahed, "Гербера" та інші);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Повідомляється, що зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях. Атака станом на 09:00 продовжується, і в повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

