Силы обороны уничтожили 179 воздушных целей во время ночной воздушной атаки
Киев • УНН
Силы обороны Украины уничтожили 179 воздушных целей, включая баллистические и аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники, во время комбинированной атаки РФ на объекты критической инфраструктуры в ночь на 7 декабря. Зафиксировано попадание 65 ударных БпЛА на 14 локациях, атака продолжается.
В ночь на 7 декабря российские оккупационные войска совершили комбинированный удар по Украине, направленный на объекты критической инфраструктуры. Защитники украинского неба успешно уничтожили или подавили 179 воздушных целей противника, включая баллистические и аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным Воздушных Сил ВСУ, в течение массированной атаки было обнаружено и сопровождено 246 средств воздушного нападения. В них входили:
- 241 ударный БпЛА типа Shahed, "Герань" и других типов (около 150 из них – "шахеды");
- 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Противовоздушная оборона отражала удар с привлечением авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.
По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 179 целей:
- 175 вражеских БпЛА (Shahed, "Герань" и другие);
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Сообщается, что зафиксировано попадание 65 ударных БпЛА на 14 локациях. Атака по состоянию на 09:00 продолжается, и в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
