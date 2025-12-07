Силы обороны уничтожили 179 воздушных целей во время ночной воздушной атаки

В ночь на 7 декабря российские оккупационные войска совершили комбинированный удар по Украине, направленный на объекты критической инфраструктуры. Защитники украинского неба успешно уничтожили или подавили 179 воздушных целей противника, включая баллистические и аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным Воздушных Сил ВСУ, в течение массированной атаки было обнаружено и сопровождено 246 средств воздушного нападения. В них входили:

241 ударный БпЛА типа Shahed, "Герань" и других типов (около 150 из них – "шахеды");

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал»;

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Противовоздушная оборона отражала удар с привлечением авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.

По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 179 целей:

175 вражеских БпЛА (Shahed, "Герань" и другие);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Сообщается, что зафиксировано попадание 65 ударных БпЛА на 14 локациях. Атака по состоянию на 09:00 продолжается, и в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

