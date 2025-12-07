Армия РФ за неделю применила против Украины почти 3 тыс. средств воздушного нападения - Зеленский

С начала недели армия РФ применила против Украины более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Практически ежедневно и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов мирных украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине. Основные цели этих ударов – инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь - написал Зеленский.

Он добавил, что сегодня оккупанты применили 240 дронов и пять баллистических ракет, в результате чего есть повреждения в семи областях, а также, к сожалению, есть погибшие в Славянске и на Черниговщине.

"Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась. Приоритет очевиден – больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее", - добавил Зеленский.

Напомним

В ночь на 7 декабря российские оккупационные войска совершили комбинированный удар по Украине, направленный на объекты критической инфраструктуры. Защитники украинского неба успешно уничтожили или подавили 179 воздушных целей противника, включая баллистические и аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники.