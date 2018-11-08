НБУ представив нову структуру валютного регулювання

“Сьогодні оприлюднено перші три, постійні, нормативно-правові акти, які мають на меті втілити в життя свободу проведення валютних операцій”, — йдеться у повідомленні.

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Дані положення передбачають значне пом’якшення правил переказу валюти за кордон. Зокрема, мова йде про такі регулятивні документи:



№ 1: Положення про структуру валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами;

та правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами;

№ 2: Положення про порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території України та за кордон;

операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території України та за кордон;

№ 3: Положення про транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, юридичними та фізичними особами.

готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, юридичними та фізичними особами.

У вступній частині Положення про структуру валютного ринку головними діючими особами значаться:

банки, які отримали банківську ліцензію;

небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію;

оператори поштового зв’язку, що отримали ліцензію.

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Також дається визначення Системі підтвердження угод на валютному ринку України НБУ (далі — Система підтвердження угод). Згідно з Положенням, — це комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує підтвердження договорів (угод) про купівлю-продаж іноземної валюти й банківських металів за гривні.

Ключовим у Порядку здійснення Національним банком торгівлі іноземними валютами та банківськими металами є положення про самостійність діючих осіб.

“Банки при здійсненні торгівлі іноземною валютою/банківськими металами на валютному ринку України для підтвердження угод з купівлі, продажу, обміну іноземних валют/банківських металів (крім інвестиційних монет України), укладених з Національним банком та/або з іншими банками, самостійно приймають рішення щодо використання засобів Системи підтвердження угод”, — зазначається у документі.

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Проекти тимчасових постанов — N4, № 5, № 6 та № 7 — Національний банк наразі доопрацьовує і планує також оприлюднити для публічного обговорення протягом місяця. Слід зазначити, що раніше існувало 56 регулятивних положень.

Таким чином Нацбанк займається розробкою захисних заходів щодо запобігання негативних наслідків від лібералізації валютного регулювання — девальвації гривні, прискорення інфляції, фінансово-економічної кризи і т.п.

НБУ розробив законопроект № 8152 “Про валюту” і передав у Раду в березні 2018 року. Його ініціатором виступив Президент України Петро Порошенко. У першому читанні парламентарі ухвалили законопроект 17 травня — тоді його підтримало 253 нардепи. До другого читання назву змінили. 21 червня Рада ухвалила закон “Про валюту і валютні операції” 228 голосами.

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Його підтримали фракції Блоку Петра Порошенка, “Народного фронту”, “Самопомочі” і група “Воля народу”. Проти виступили “Батьківщина”, Радикальна партія та Опозиційний блок.

Ухвалений закон скасовує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів і штрафи за порушення в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Також новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тисяч гривень.

Згідно з ухваленим законом, банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес — отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни — інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

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Нагадаємо, з 8 вересня в Україні діють нові норми валютного контролю.