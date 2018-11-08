НБУ представив нову структуру валютного регулювання

ukru
Ексклюзив
12:16 • 34920 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 86168 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 86972 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 78652 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 101838 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 111708 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 70278 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81324 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 149660 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224816 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
6 м/с
55 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 147397 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 141828 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 119300 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 106402 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 99624 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 86173 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 111709 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 149661 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 497670 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 577665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 44277 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 51238 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 188557 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183920 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 183114 перегляди
Актуальне
НБУ представив нову структуру валютного регулювання

НБУ представив нову структуру валютного регулювання

Київ • УНН

 • 29753 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Національний банк України опублікував три з семи проектів, які стануть основою для лібералізації і запровадження прозорої системи валютного регулювання відповідно до закону “Про валюту і валютні операції”. Про це повідомляє прес-служба фінансового регулятора, передає УНН.

“Сьогодні оприлюднено перші три, постійні, нормативно-правові акти, які мають на меті втілити в життя свободу проведення валютних операцій”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Валютне регулювання: НБУ повідомив, які нововведення очікують на ринок

Дані положення передбачають значне пом’якшення правил переказу валюти за кордон. Зокрема, мова йде про такі регулятивні документи:

  • № 1: Положення про структуру валютного ринку та правила торгівлі іноземною валютою та банківськими металами;
  • № 2: Положення про порядок розрахунків, операцій з купівлі та переказів іноземної валюти на території України та за кордон;
  • № 3: Положення про транскордонне переміщення готівкової національної та іноземної валюти, банківських металів, а також цінних паперів в документарній формі банками, юридичними та фізичними особами.

У вступній частині Положення про структуру валютного ринку головними діючими особами значаться:

  • банки, які отримали банківську ліцензію;
  • небанківські фінансові установи, що отримали ліцензію;
  • оператори поштового зв’язку, що отримали ліцензію.

    • ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ зняв обмеження на проведення операцій з обміну безготівкової іноземної валюти для фізосіб

    Також дається визначення Системі підтвердження угод на валютному ринку України НБУ (далі — Система підтвердження угод). Згідно з Положенням, — це комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує підтвердження договорів (угод) про купівлю-продаж іноземної валюти й банківських металів за гривні.

    Ключовим у Порядку здійснення Національним банком торгівлі іноземними валютами та банківськими металами є положення про самостійність діючих осіб.

    “Банки при здійсненні торгівлі іноземною валютою/банківськими металами на валютному ринку України для підтвердження угод з купівлі, продажу, обміну іноземних валют/банківських металів (крім інвестиційних монет України), укладених з Національним банком та/або з іншими банками, самостійно приймають рішення щодо використання засобів Системи підтвердження угод”, — зазначається у документі.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нацбанку поділились планами щодо зняття валютних обмежень

    Проекти тимчасових постанов — N4, № 5, № 6 та № 7 — Національний банк наразі доопрацьовує і планує також оприлюднити для публічного обговорення протягом місяця. Слід зазначити, що раніше існувало 56 регулятивних положень.

    Таким чином Нацбанк займається розробкою захисних заходів щодо запобігання негативних наслідків від лібералізації валютного регулювання — девальвації гривні, прискорення інфляції, фінансово-економічної кризи і т.п.

    НБУ розробив законопроект № 8152 “Про валюту” і передав у Раду в березні 2018 року. Його ініціатором виступив Президент України Петро Порошенко. У першому читанні парламентарі ухвалили законопроект 17 травня — тоді його підтримало 253 нардепи. До другого читання назву змінили. 21 червня Рада ухвалила закон “Про валюту і валютні операції” 228 голосами.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Мінфіні визначились з податком на виведений капітал

    Його підтримали фракції Блоку Петра Порошенка, “Народного фронту”, “Самопомочі” і група “Воля народу”. Проти виступили “Батьківщина”, Радикальна партія та Опозиційний блок.

    Ухвалений закон скасовує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів і штрафи за порушення в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Також новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тисяч гривень.

    Згідно з ухваленим законом, банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес — отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни — інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа про маніпуляції зі ставкою LIBOR: UBS погодився виплатити гігантський штраф

    Нагадаємо, з 8 вересня в Україні діють нові норми валютного контролю.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Економіка

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $258.31
    Brent
    $71.72
    Bitcoin
    $87,330.60
    S&P 500
    $5,732.63
    Газ TTF
    $42.20
    Золото
    $3,056.85
    Ethereum
    $2,084.17