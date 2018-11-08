НБУ представил новую структуру валютного регулирования

“Сегодня обнародованы первые три, постоянные, нормативно-правовые акты, которые имеют целью воплотить в жизнь свободу проведения валютных операций”, — говорится в сообщении.

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Данные положения предусматривают значительное смягчение правил перевода валюты за границу. В частности, речь идет о таких регулятивных документах:



№ 1: Положение о структуре валютного рынка и правилах торговли иностранной валютой и банковскими металлами;

и правилах торговли иностранной валютой и банковскими металлами;

№ 2: Положение о порядке расчетов, операций по покупке и переводам иностранной валюты на территории Украины и за границу;

операций по покупке и переводам иностранной валюты на территории Украины и за границу;

№ 3: Положение о трансграничном перемещении наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами.

наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами.

Во вступительной части Положения о структуре валютного рынка главными действующими лицами значатся:

банки, которые получили банковскую лицензию;

небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию;

операторы почтовой связи, получившие лицензию.

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Также дается определение Системе подтверждения соглашений на валютном рынке Украины НБУ (далее — Система подтверждения соглашений). Согласно Положению, — это комплекс организационно-технических средств, который обеспечивает подтверждение договоров (соглашений) о купле-продаже иностранной валюты и банковских металлов за гривны.

Ключевым в Порядок осуществления Национальным банком торговли иностранными валютами и банковскими металлами является положение о самостоятельности действующих лиц.

“Банки при осуществлении торговли иностранной валютой/банковскими металлами на валютном рынке Украины для подтверждения сделок по купле, продаже, обмену иностранных валют/банковских металлов (кроме инвестиционных монет Украины), заключенных с Национальным банком и/или с другими банками, самостоятельно принимают решение об использовании средств Системы подтверждения соглашений”, — отмечается в документе.

Проекты временных постановлений — N4, № 5, № 6 и № 7 — Национальный банк пока дорабатывает и планирует также обнародовать для публичного обсуждения в течение месяца. Следует отметить, что ранее было 56 регулятивных положений.

Таким образом Нацбанк занимается разработкой защитных мер по предотвращению негативных последствий либерализации валютного регулирования — девальвации гривни, ускорения инфляции, финансово-экономического кризиса и т.п.

НБУ разработал законопроект № 8152 “О валюте” и передал в Раду в марте 2018 года. Его инициатором выступил Президент Украины Петр Порошенко. В первом чтении парламентарии приняли законопроект 17 мая — тогда его поддержали 253 нардепа. Ко второму чтению название изменили. 21 июня Рада приняла закон “О валюте и валютных операциях” 228 голосами.

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Его поддержали фракции Блока Петра Порошенко, “Народного фронта”, “Самопомочі” и группа “Воля народа”. Против выступили “Батькивщина”, Радикальная партия и Оппозиционный блок.

Принятый закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и штрафы за нарушения в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности. Также новый закон отменит валютный контроль мелких расчетов, оставив только уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме с 150 тысяч гривен.

Согласно принятому закону, банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес — получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане — инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

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Напомним, с 8 сентября в Украине действуют новые нормы валютного контроля.