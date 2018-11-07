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У Мінфіні визначились з податком на виведений капітал

У Мінфіні визначились з податком на виведений капітал

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Запровадження ПнВК поки що можливе тільки для малого та середнього бізнесу з річним обсягом доходу до 200 млн грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, передає УНН. 

“Реальною можливістю для запровадження ПнВК без загрози фіскальній стійкості наразі вбачаємо його запровадження для малого та середнього бізнесу з річним обсягом доходу до 200 млн грн і використання компенсатора у вигляді умовної сплати авансом ПнВК в розмірі 50% від суми податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2018 рік лише для цієї групи платників”, — йдеться в уточненнях до моделі Законопроекту № 8557 від 5 липня 2018 року.

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У цьому разі 98% від всієї кількості юридичних осіб перейдуть на сплату ПнВК і отримають переваги від цього податку. Платниками податку на прибуток залишаться близько 4 500 компаній з річним обсягом доходу більше 200 млн грн, які задекларували 85% загальної суми податку на прибуток (за даними річного декларування 2017 року).

За оцінкою Міністерства фінансів, прямі втрати бюджету у разі запровадження ПнВК для всіх чинних платників податку на прибуток підприємств з 1 січня 2019 року становитимуть 46,7 млрд грн. На додаток, Міністерство фінансів очікує, що і у 2020 році бюджетні втрати будуть значними, а фіскальні ризики залишаються високими.

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Пропозиція, озвучена авторами концепції, щодо умовної сплати у 2019 році та у 2020 роках авансової суми ПнВК, може обговорюватися, однак на жаль, не вирішує повністю проблеми бюджетних втрат, оскільки дозволить перекрити дефіцит 2019 року та частково дефіцит 2020 року, але при цьому виникне суттєва переплата з ПнВК на наступні роки. Тобто вирішення проблеми фактично переноситься на наступні періоди.

У Мінфіні зазначають, що дана модель оподаткування обговорювалась з МВФ і після важких перемовин, була погоджена як можлива. На думку Мінфіну, вона дозволить запровадити податок з 2019 року для більшості платників податків та зберегти підтримку з боку міжнародних інституцій.

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Зазначимо, що запровадженням податку на виведений капітал уряд здійснює масштабну реформу загальнонаціональної податкової системи — введенням ПнВК планується замінити податок на прибуток. У той же час, згідно з останніми висновками Рахункової палати України, зменшення дефіциту бюджету знаходиться у прямій залежності від податку на прибуток підприємств — це додаткові 13,2 млрд грн.

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Основною вимогою у співпраці МВФ з Україною є скорочення дефіциту держбюджету. За попередніми оцінками ДФС, втрати через можливе введення податку на виведений капітал для держбюджету України можуть складати до 80 млрд грн. Таким чином, для запровадження ПнВК МВФ вимагає гарантій від збільшення дефіциту.

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Нагадаємо, голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна раніше не виключила, що податок на виведений капітал планують запровадити з 1 січня 2019 року.

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