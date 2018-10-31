Порошенко розповів про позицію МВФ щодо податку на виведений капітал

"Більше часу на дискусії з МВФ стосовно податку на виведений капітал було витрачено хіба що на урядові дебати по тарифах. Від тотального заперечення цієї реформи, від категоричного "ні", на щастя, МВФ перейшов до її певного сприйняття. Ключові питання – бюджетні ризики, компенсатори і дуже важливо, щоб була знайдена прийнятна модель і для уряду, і для Мінфіну, і для профільного комітету парламенту, для наших міжнародних партнерів і для українського бізнесу", - розповів Порошенко.

Він додав, що представники бізнесу вийшли з ініціативою, щоб їх представники були включені "і до переговорної групи з міжнародними фінансовими організаціями, і до обговорення цього питання на комітеті".

"Це для того, щоб дати можливість донести аргументацію, і в той же час переконати, що фіскальних втрат не буде… Тому у мене буде прохання… Щоб ми долучили представників бізнесу до участі у цій дискусії", - підкреслив Порошенко і попросив за готовності зібрати Нацраду реформ.

Нагадаємо, Мінфін виступає за запровадження податку на виведений капітал з 2019 року та підготував низку змін до законопроекту, які допоможуть запобігти втратам бюджету та забезпечать дотримання України її міжнародних зобов’язань, зокрема в рамках угод про уникнення подвійного оподаткування.

Також нагадаємо, президентський законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал" зареєстрували у парламенті на початку липня.