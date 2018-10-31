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Порошенко рассказал о позиции МВФ по налогу на выведенный капитал

Порошенко рассказал о позиции МВФ по налогу на выведенный капитал

Киев  •  УНН

 • 10735 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Международный валютный фонд перешел к "определенному восприятия" налога на выведенный капитал. Об этом во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций заявил Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Больше времени на дискуссии с МВФ по налогу на выведенный капитал было потрачено разве что на правительственные дебаты по тарифам. От тотального отрицания этой реформы, от категорического "нет", к счастью, МВФ перешел к ее определенному восприятию. Ключевые вопросы - бюджетные риски, компенсаторы, и очень важно, чтобы была найдена приемлемая модель и для правительства, и для Минфина, и для профильного комитета парламента, для наших международных партнеров и для украинского бизнеса", - рассказал Порошенко.

Он добавил, что представители бизнеса вышли с инициативой, чтобы их представители были включены "и в переговорную группу с международными финансовыми организациями, и к обсуждению этого вопроса на комитете".

"Это для того, чтобы дать возможность донести аргументацию, и в то же время убедить, что фискальных потерь не будет... Поэтому у меня будет просьба... Чтобы мы привлекли представителей бизнеса к участию в этой дискуссии", - подчеркнул Порошенко и попросил при готовности собрать Нацсовет реформ.

Напомним, Минфин выступает за введение налога на выведенный капитал с 2019 года и подготовил ряд изменений в законопроект, которые помогут предотвратить потери бюджета и обеспечат соблюдение Украиной ее международных обязательств, в частности в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения.

Также напомним, президентский законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал" зарегистрировали в парламенте в начале июля.

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