Названо ключові проблеми із наповнюваністю держбюджету-2018

“За даними оперативної інформації Державної казначейської служби України, надходження загального фонду державного бюджету менші плану на звітний період на 93,6 млрд грн, або 11,1%. <...> Нагадаю, що загальне невиконання плану надходжень загального фонду державного бюджету у першому кварталі становило 66 млрд грн, у першому півріччі — 74 млрд грн. Тобто, обсяг невиконання плану надходжень загального фонду державного бюджету з початку року зростає”, — зауважив Валерій Пацкан.

У розрізі статей доходів до державного бюджету недоотримані надходження розподілились таким чином:



План доходів загального фонду у січні — вересні цього року не виконано на 17,2 млрд грн, або 2,8%.



Надходження від запозичень (передусім, від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, ОВДП) є меншими від плану звітного періоду на 66,5 млрд грн, або 32,9% і становлять 135,6 млрд грн.



Надходження від розміщення короткострокових облігацій зовнішньої державної позики отримано 19,4 млрд грн, або лише 21,5% від плану звітного періоду із залучення коштів із зовнішніх джерел — 56 млрд грн.



Надходження від приватизації державного майна склали 77,3 млн грн при плані 10,7 млрд грн, або 0,7%.



Водночас, більше плану на 0,7 млрд надійшло коштів від повернення кредитів, які надавалися з державного бюджету.



Раніше Рахункова палата виявила альтернативне джерело надходжень до бюджету на майже 18 млрд грн.