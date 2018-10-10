Названы ключевые проблемы с наполняемостью госбюджета-2018

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Объем невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета с начала года растет и составляет 93,6 млрд гривен, или 11,1%. Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время выступления на заседании Счетной палаты, представляя проект Заключения относительно выполнения Государственного бюджета Украины по итогам трех кварталов 2018 года в части поступлений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу государственного органа.

“По данным оперативной информации Государственной казначейской службы Украины, поступления общего фонда государственного бюджета меньше плана на отчетный период на 93,6 млрд грн, или 11,1%. <...> Напомню, что общее невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета в первом квартале составило 66 млрд грн, в первом полугодии — 74 млрд грн. То есть, объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала года растет”, - отметил Валерий Пацкан.

В разрезе статей доходов в государственный бюджет недополученные поступления распределились следующим образом:

  • План доходов общего фонда в январе — сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.
  • Поступления от заимствований (прежде всего, от размещения облигаций внутреннего государственного займа, ОВГЗ) являются меньшими от плана отчетного периода на 66,5 млрд грн, или 32,9% и составляют 135,6 млрд грн.
  • Поступления от размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получено 19,4 млрд грн, или только 21,5% от плана отчетного периода по привлечению средств из внешних источников — 56 млрд грн.
  • Поступления от приватизации государственного имущества составили 77,3 млн грн при плане 10,7 млрд грн, или 0,7%.
  • В то же время, больше плана на 0,7 млрд поступило средств от возврата кредитов, которые предоставлялись из государственного бюджета.

Ранее Счетная палата выявила альтернативный источник поступлений в бюджет почти на 18 млрд грн.

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