У комітеті ВР розповіли, коли в Україні запровадять податок на виведений капітал

“Ви (бізнес) маєте готуватися до застосування податку на виведений капітал з 1 січня 2019 року, незважаючи на те, що він, можливо, буде прийнятий не у встановлені строки Податковим кодексом. Оскільки це питання вийшло виключно у політичну площину, я вважаю, що оскільки бізнес зацікавлений в прийнятті цього податку, ми зможемо, в черговий раз, з порушенням строків прийняття змін в Податковий кодекс, але прийняти зміни до Податкового кодексу і замінити податок на прибуток податком на виведений капітал”, — сказала Южаніна.

Як уточнила вона, парламент буде працювати з НБУ, оскільки вони просили термін, який би в них був після прийняття закону, щонайменше 3 місяці, а то й більше, щоб вони могли виконати усі організаційні заходи, пов’язані із введенням податку на виведений капітал. Тому що для Нацбанку їх дуже багато: від зміни програмного забезпечення до самої форми платіжного доручення.

“Я впевнена, що податок на виведений капітал, незважаючи на те, що ми вже затрималися із прийняттям цього нововведення, все-таки буде в країні. І оскільки в нас ніяких інструментів за цей час не прийнято, щоб дати нове дихання економіці і операційній діяльності, поповненню обігових коштів, все ж таки податок на виведений капітал допоможе, та зіграє свою позитивну роль, навіть якщо ми його впровадимо з 1 січня 2019 року”, — зауважила Южаніна.

Як повідомляв УНН, в АП озвучили позицію МВФ щодо податку на виведений капітал.