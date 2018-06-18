В комитете ВР рассказали, когда в Украине введут налог на выведенный капитал

"Вы (бизнес) должны готовиться к применению налога на выведенный капитал с 1 января 2019 года, несмотря на то, что он, возможно, будет принят не в установленные сроки Налоговым кодексом. Поскольку этот вопрос вышел исключительно в политическую плоскость, я считаю, что поскольку бизнес заинтересован в принятии этого налога, мы сможем, в очередной раз, с нарушением сроков принятия изменений в Налоговый кодекс, но принять изменения в Налоговый кодекс и заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал", - сказала Южанина.

Как уточнила она, парламент будет работать с НБУ, поскольку они просили срок, который бы у них был после принятия закона, минимум 3 месяца, а то и больше, чтобы они могли выполнить все организационные мероприятия, связанные с введением налога на выведенный капитал. Потому что для Нацбанка их очень много: от изменения программного обеспечения до самой формы платежного поручения.

"Я уверена, что налог на выведенный капитал, несмотря на то, что мы уже задержались с принятием этого нововведения, все же будет в стране. И поскольку у нас никаких инструментов за это время не принято, чтобы дать новое дыхание экономике и операционной деятельности, пополнению оборотных средств, все же налог на выведенный капитал поможет и сыграет свою положительную роль, даже если мы его внедрим с 1 января 2019 года", - отметила Южанина.

Как сообщал УНН, в АП озвучили позицию МВФ по налогу на выведенный капитал.