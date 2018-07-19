Українці вивели та повернули до країни у вигляді інвестицій майже 8 млрд доларів

“Національний банк оцінив обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ), здійснених за рахунок коштів вітчизняного походження у 2010-2017 роки. Це так звані round tripping інвестиції — виведення резидентами за кордон коштів, які потім повертаються в країну у вигляді ПІІ. За результатами аналізу обсяги таких ПІІ оцінено у 7,9 млрд доларів, що становить 22% від загального обсягу притоку ПІІ в Україну за цей період (35,9 млрд доларів). Понад 80% таких інвестицій було спрямовано до підприємств реального сектору”, — розповіли в Нацбанку.

Як уточнили в НБУ, найбільші обсяги такого інвестування спостерігались упродовж 2010-2013 років. В цей час вони, в середньому, забезпечували близько третини чистого припливу ПІІ в Україну, тоді як у 2016‑2017 роках − становили лише 6,9%, а в 2014-2015 роках спостерігався чистий відплив коштів з України за такими операціями.

У 2017 році надходження ПІІ, в яких кінцевим контролюючим інвестором є резидент, становили 270 млн доларів та забезпечили 10,4% всіх ПІІ в Україну.

Основними країнами, через які здійснювалось таке інвестування, були Кіпр (близько половини від загального обсягу таких інвестицій), Нідерланди, Швейцарія та Австрія.

Нагадаємо, за рік інвестори збудували в Україні понад 100 заводів.