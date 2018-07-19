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Украинцы вывели и вернули в страну в виде инвестиций почти 8 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 10306 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. За 7 лет резиденты вывели за границу и вернули в Украину в виде прямых иностранных инвестиций 7,9 млрд долларов, что составляет 22% от общего объема притока прямых иностранных инвестиций за этот период, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк оценил объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения за 2010-2017 годы. Это так называемые round tripping инвестиции — вывод резидентами за границу средств, которые затем возвращаются в страну в виде ПИИ. По результатам анализа объем таких ПИИ оценен в 7,9 млрд долларов, что составляет 22% от общего объема притока ПИИ в Украину за этот период (35,9 млрд долларов). Более 80% таких инвестиций были направлены на предприятия реального сектора”, - рассказали в Нацбанке.

Как уточнили в НБУ, наибольшие объемы такого инвестирования наблюдались в течение 2010-2013 годов. В это время они в среднем обеспечивали около трети чистого притока ПИИ в Украину, тогда как в 2016-2017 годах — составляли лишь 6,9%, а в 2014-2015 годах наблюдался чистый отток средств из Украины по таким операциям.

В 2017 году поступления ПИИ, в которых конечным контролирующим инвестором является резидент, составляли 270 млн долларов и обеспечили 10,4% всех ПИИ в Украину.

Основными странами, через которые осуществлялось такое инвестирование, были Кипр (около половины от общего объема таких инвестиций), Нидерланды, Швейцария и Австрия.

Напомним, за год инвесторы построили в Украине более 100 заводов.

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