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В Минфине определились с налогом на выведенный капитал

В Минфине определились с налогом на выведенный капитал

Киев  •  УНН

 • 9852 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Введение НгВК пока возможно только для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.

“Реальной возможностью для внедрения НнВК без угрозы фискальной устойчивости пока видим посредством его введения для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн и использованием компенсатора в виде условной уплаты авансом НнВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 год только для этой группы плательщиков”, - говорится в уточнениях модели законопроекта № 8557 от 5 июля 2018 года.

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В этом случае 98% от всего количества юридических лиц перейдут на уплату НнВК и получат преимущества от этого налога. Плательщиками налога на прибыль останутся около 4500 компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн, которые задекларировали 85% общей суммы налога на прибыль (по данным годового декларирования 2017 года).

По оценке Министерства финансов, прямые потери бюджета в случае введения НнВК для всех действующих плательщиков налога на прибыль предприятий с 1 января 2019 составят 46,7 млрд грн. В дополнение, Министерство финансов ожидает, что и в 2020 году бюджетные потери будут значительными, а фискальные риски остаются высокими.

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Предложение, озвученное авторами концепции, по условной уплате в 2019 году и в 2020 годах авансовой суммы НнВК, может обсуждаться, однако к сожалению, не решает полностью проблемы бюджетных потерь, поскольку позволит перекрыть дефицит 2019 года и частично дефицит 2020 года, но при этом возникнет существенная переплата по НнВК в последующие годы. То есть решение проблемы фактически переносится на следующие периоды.

В Минфине отмечают, что данная модель налогообложения обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров, была согласована как возможная. По мнению Минфина, она позволит ввести налог с 2019-го для большинства налогоплательщиков и сохранить поддержку со стороны международных институтов.

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Отметим, что введением налога на выведен капитал правительство осуществляет масштабную реформу общенациональной налоговой системы — введением НнВК планируется заменить налог на прибыль. В то же время, согласно последним выводам Счетной палаты Украины, уменьшение дефицита бюджета находится в прямой зависимости от налога на прибыль предприятий — это дополнительные 13,2 млрд грн.

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Основным требованием в сотрудничестве МВФ с Украиной является сокращение дефицита госбюджета. По предварительным оценкам ГФС, потери из-за возможного введения налога на выведенный капитал для госбюджета Украины могут составлять до 80 млрд грн. Таким образом, для внедрения НнВК МВФ требует гарантий от увеличения дефицита.

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Напомним, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее не исключила, что налог на выведенный капитал планируют ввести с 1 января 2019 года.

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