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Рада ухвалила президентський законопроект про валюту

Рада ухвалила президентський законопроект про валюту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про валюту. За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Згідно з ухваленим законом, банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес - отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни - інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

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Крім цього закон скасовує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів і штрафи за порушення в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності. Також новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тисяч гривень.

Зазначимо, що група депутатів заявила про кнопкодавство під час ухвалення закону, однак спікер парламенту Андрій Парубій так і не поставив його на переголосування.

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