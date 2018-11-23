Украинский финсектор оценили на "троечку"

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103967 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109553 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146137 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141738 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127651 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169098 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118046 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Купянщине россияне убили мирного жителя

На Купянщине россияне убили мирного жителя

8 марта, 20:36 • 18713 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 31131 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 46895 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 52699 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 101086 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 133544 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 169107 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 178880 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 189822 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 247353 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 146137 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103033 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107403 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 109959 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109398 просмотра
Актуальное
Украинский финсектор оценили на "троечку"

Украинский финсектор оценили на "троечку"

Киев  •  УНН

 • 8432 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Более 70% опрошенных НБУ игроков рынка оценили состояние развития финансового сектора в Украине как “удовлетворительное”. О результатах опроса в ноябре 2018 года сообщила пресс-служба Национального банка Украины, передает УНН.

“69% респондентов оценили текущее состояние финансового сектора как удовлетворительное, 12% — как хорошее. При этом 73% опрошенных убеждены, что в ближайшие полгода состояние финансового сектора не изменится, а еще 15% — что улучшится. Хотя предыдущий опрос (май 2018) зафиксировало более оптимистичны настроения: тогда на улучшение состояния финсектора ожидало 35% респондентов”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ представил новую структуру валютного регулирования

Более 66% опрошенных оценивают общий уровень риска в финансовом секторе как средний, еще 25% считают, что он выше среднего. В то же время оценки устойчивости финансового сектора к негативным шокам значительно улучшилась: 69% опрошенных назвали ее средней (52% в мае), а 12% оценили уровень устойчивости как высокий (0% в мае).

Как и в майском опросе, в пятерку самых больших факторов риска для финансового сектора вошли:

  • коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы;
  • состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями;
  • политическая и социальная ситуация в стране;
  • состояние защиты прав кредиторов и инвесторов;
  • мошенничество и кибернетические угрозы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ выступили за интеграцию украинской банковской системы с европейской

По мнению респондентов, по сравнению с предыдущим опросом наибольший рост рисков произошел из-за факторов доступа к фондированию (с 23% в мае до 54% ​​в ноябре) и конкуренции на рынке финансовых услуг (с 13% до 38%). Наиболее существенно уменьшились риски возможности банкротства или существенные финансовые трудности финансовых учреждений (с 26% до 15%), а также угрозы изменения стоимости активов и ухудшение качества залога (с 43 до 31%).

Подробно с результатами опроса можно ознакомиться в разделе “Опрос о системные риски финансового сектора”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк обновит Комплексную программу развития финсектора до 2020 года

Следующее “Опрос о системные риски финансового сектора” будет опубликован в мае 2019 года.

Напомним, по данным НБУ, общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП. При этом в НБУ не видят предпосылок для ослабления гривны до конца года. Однако отмечают риски для макрофинансовой стабильности из-за задержки с программой МВФ.

23 ноября в 06:01 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в размере 1 триллион 2 миллиарда 131 миллионов гривен. Расходы предусмотрены в сумме 1 триллион 112 миллиардов 130 миллионов гривен. Предельный объем дефицита госбюджета-2019 определен в сумме 89 миллиардов 989 ​​миллионов гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банковский комитет рекомендует Раде принять законопроект об усовершенствовании функционирования финсектора

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять крупнейших бизнес-групп задолжали банкам более 120 млрд грн

В МВФ отметили, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 — с учетом рекомендаций специалистов МВФ — и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения — в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы