Украинский финсектор оценили на "троечку"

“69% респондентов оценили текущее состояние финансового сектора как удовлетворительное, 12% — как хорошее. При этом 73% опрошенных убеждены, что в ближайшие полгода состояние финансового сектора не изменится, а еще 15% — что улучшится. Хотя предыдущий опрос (май 2018) зафиксировало более оптимистичны настроения: тогда на улучшение состояния финсектора ожидало 35% респондентов”, — говорится в сообщении.

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Более 66% опрошенных оценивают общий уровень риска в финансовом секторе как средний, еще 25% считают, что он выше среднего. В то же время оценки устойчивости финансового сектора к негативным шокам значительно улучшилась: 69% опрошенных назвали ее средней (52% в мае), а 12% оценили уровень устойчивости как высокий (0% в мае).

Как и в майском опросе, в пятерку самых больших факторов риска для финансового сектора вошли:



коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы;



состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями;



политическая и социальная ситуация в стране;



состояние защиты прав кредиторов и инвесторов;



мошенничество и кибернетические угрозы.



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По мнению респондентов, по сравнению с предыдущим опросом наибольший рост рисков произошел из-за факторов доступа к фондированию (с 23% в мае до 54% ​​в ноябре) и конкуренции на рынке финансовых услуг (с 13% до 38%). Наиболее существенно уменьшились риски возможности банкротства или существенные финансовые трудности финансовых учреждений (с 26% до 15%), а также угрозы изменения стоимости активов и ухудшение качества залога (с 43 до 31%).

Подробно с результатами опроса можно ознакомиться в разделе “Опрос о системные риски финансового сектора”.

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Следующее “Опрос о системные риски финансового сектора” будет опубликован в мае 2019 года.

Напомним, по данным НБУ, общие потери экономики от банковского кризиса 2014-2017 годов в целом составляют 38% ВВП. При этом в НБУ не видят предпосылок для ослабления гривны до конца года. Однако отмечают риски для макрофинансовой стабильности из-за задержки с программой МВФ.

23 ноября в 06:01 Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9000 “О Государственном бюджете Украины на 2019 год”. Доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в размере 1 триллион 2 миллиарда 131 миллионов гривен. Расходы предусмотрены в сумме 1 триллион 112 миллиардов 130 миллионов гривен. Предельный объем дефицита госбюджета-2019 определен в сумме 89 миллиардов 989 ​​миллионов гривен.

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После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

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В МВФ отметили, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 — с учетом рекомендаций специалистов МВФ — и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения — в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.