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Україна продовжує обговорювати з МВФ підвищення ціни на газ

Україна продовжує обговорювати з МВФ підвищення ціни на газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Україна продовжує дискусії з Міжнародним валютним фондом стосовно підняття ціни на газ для населення. Про це сьогодні сказала на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

“Питання енергетичної реформи і підняття ціни на газ і, відповідно, підняття тарифів, яке з цим пов’язане, це одне з питань, яке ми обговорюємо”, — сказала Маркарова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України — для отримання наступного валютного траншу — підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% — до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у “Нафтогазі” ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме — до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде “роком виборів”. На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь — парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

Зазначимо, зранку 23 листопада Верховна Рада України схвалила Державний бюджету України на 2019 рік.

Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).

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