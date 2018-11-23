Бюджет схвалено: основні показники
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Державний бюджету України на 2019 рік схвалено. Які основні фінансові показники закладено в документі, читайте в матеріалі УНН.
Доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд — 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень.
Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.
Серед видатків на розвиток системи охорони здоров’я передбачено 2 млрд. грн. на реалізацію реформи екстреної медичної допомоги, 1 млрд. грн. в рамках програми “Доступні ліки”, 15,3 млрд. грн. спрямують на первинну ланку медичної допомоги.
На будівництво доріг передбачено 56 млрд грн.
На оборону та безпеку в бюджеті перебачено майже 212 млрд грн.
На виплати пенсій спрямують 167,5 млрд грн.
У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено збільшення видатків на Верховну Раду збільшили на 300 млн гривень, та на Уряд — на 400 млн гривень.
Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.
Варто нагадати, що парламент схвалив у другому читанні та в цілому Закон про Державний бюджет України на 2019 рік. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів (у другому читанні) та 240 нардепів (в цілому).