БЮДЖЕТ-2019: основні цифри та процес розгляду (текстова трансляція)

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні парламентарі планують прийняття головного фінансового документа країни - Державного бюджету на 2019 рік. УНН упорядкував для вас основні показники, закладені в проект бюджету. Також тут ми будемо розповідати читачам про те, як йде процес прийняття бюджету: від процедурних моментів до прихованих підводних каменів парламентських переговорів.

Бюджет схвалено о 06.01. До остаточної редакції документу внесені озвучені в сесійній залі правки нардепів Курячого, Селантьєва та Вінника. За документ вцілому нардепи віддали 240 голосів. 

Глава уряду також нагадав про мільярдні борги попередників

05.55 Гройсман: Абсолютно нормально, коли опозиція критикує владу... Ми зберігаємо у бюджеті на 2019 рік ті програми, які започаткували кілька років тому:  безпека та оборона, нова українська школа... Ми збільшили мінімальну заробітну плату, виходячи з тих можливостей, які дозволяє нам економіка. 

Очікується фінальне слово Гройсмана і після цього голосування 

05.52 - виступи нардепів завершені 

Станом на 05.38 нардепи очікують ще годину роботи над ухваленням бюджету. 

05.31 "Опозиційний блок" висловився різко проти "деребану" грошей. 

05.25 Фракції "Самопоміч" та "Батьківщина" розкритикували проект бюджету. Зокрема, неподобається, що додатково виделено 100 млн грн на СБУ, а не спрямовано ці кошти, наприклад на швидку медичну допомогу. 

Далеко не всі нардепи підтримують проект бюджету. Противники зауважили, що попри підняття комунальних тарифів для населення протягом року мінімальну пенсію планують підняти на три доллари, а прожитковий мінімум - на долар. 

Народні депутати пропонують свої зауваження. Курячій зокрема пропонує збільшити видатки на книговиданя, на Малу академію наук України, патріотичне виховання. Водночас зменшивши на 50 млн грн видатки на "нову українську школу" 

Презентувала проект бюджету міністр фінансів Оксана Маркарова.

О 04.55 нардепи підійшли до розгляду проекту бюджету 

Парламент схвалив в цілому Закону 9260, яким, зокрема, пропонується оподатковувати міжнародні посилки, вартість яких перевищує 100 євро.

Відповідне рішення підтримали 236 народних депутатів.

04.38 Парубій скликає нардепів до сесійної зали і просить передзвонювати колегами і скликати їх на голосування. 

Нардепи заявляють, що серед правок до Податкового кодексу. які були винесены на голосування були і такі, які не пройшли комітети і з’явилися невідомо звідки. Крім того, є норми, що немають жодного відношення до податкового законодавства. 

04.20 Спікер оголосив перерву на 10 хвилин. Радяться.

Парубій намагається протиснути голосування за правки до Податкового кодексу. Радикали не голосують і голосів поки не вистачає. 

04.12 Парубій попросив відключити картку для голосування нардепа-радикала Артема Вітка.

Станом на 4 годину ранку нардепи не можуть схвалити зміни  податкового кодексу ні з запропонованими правками, ні без них.  Парубій викликав на підмогу главу Уряду Володимира Гройсмана, але і він поки не зміг переконати народних обранців... 

Окремі нардепи почали говорити, що розгляд проекту Державного бюджету може бути перенесено на наступний тиждень. І для цього буде скликано спеціальне засідання ВР або ж розгляд відбудеться наступного сесійного тижня (3 - 7 грудня).  

Станом на 03.35 зміни до Податкового кодексу не ухвалені. Нардепи не підтримали жодну з понад 200 поправок. Спікер Андрій Парубій переконує нардепів проголосувати за зміни до законодаства загалом. Однак... правки мали врахувати інтереси великого бізнесу, але не були підтримані нардепами. 

Після відновлення роботи засідання триває дві години. Не всі витримують, ось і Олександр Кірш заснув. 

Станом на 2.35 нардепи пройшло десь половину правок до Податкового кодексу. 

Нардепи розважаються як можуть 

О 2.05 Рада провалила врегулювання електронних закупівель на рівні 50 тис. гривень. А потім перейшла до Податкового кодексу 

Нардепів втомила бюджетна ніч 

01.35 Рада попередньо схвалила боротьбу з недобросовісною рекламою

БПП та Народний фронт готові дати голоси за бюджет. Можливі голоси окремих представників "Волі народу" та "Відродження". Позиція радикалів остаточно не відома. А ось "Батьківщина" та "Самопоміч" заявляють про те, що не підтримують проект бюджету.

Станом на 01.15 нардепи не можуть перейти до розгляду податкових змін. 

23.40. Оголошено перерву до першої години ночі. 

23.09 Парламент дійде до розгляду змін до Податкового кодексу близько опівночі, а за ним перейде до бюджету

Проект бюджету України передбачає виділення на організацію майбутніх президентських і парламентських виборів 4,3 млрд гривень.

22.00 Консультації тривають. Засідання має початися о 23.30.

Станом на 11:45, УНН стало відомо, що не згодні підтримувати проект бюджету частина "Батьківщини", Опозиційного блоку, радикалів та позафракційних депутатів, таким чином можна говорити про те, що необхідної кількості голосів "за" немає.

Об 11:25 Верховна Рада з другої спроби продовжила сьогоднішнє засідання до завершення розгляду Державного бюджету України на 2019 рік. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

О 16:00 парламентарі повинні приступити до розгляду проекту закону №9260 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів, зокрема на деревину і етиловий спирт. Також нардепи повинні схвалити проект закону №9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Вже після цього нардепи повинні перейти до розгляду проекту закону №9000 про Державний бюджет України на 2019 рік.

Бюджети 2018-2019, порівняння

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