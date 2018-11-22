У Раді немає голосів за Бюджет-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Верховній Раді України станом на 11:45 немає достатньої кількості голосів для схвалення Держбюджету на 2019 рік, передає УНН.
Станом 11:45 у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для схвалення Держбюджету на наступний рік.
Не згодні підтримувати проект бюджету частина "Батьківщини", Опозиційного блоку, радикалів та позафракційних депутатів, таким чином можна говорити про те, що необхідної кількості голосів "за" немає.
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Нагадаємо, 20 листопада у Мінфіні повідомили, що доопрацювали проект Держбюджету на 2019 рік до другого читання та скерували до Верховної Ради. Його ухвалення в цілому очікується на сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту.
Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).
МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 - із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ - та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення - у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.