В Раде нет голосов за Бюджет-2019

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103241 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108770 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 145116 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141044 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134696 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127472 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168412 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118026 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141604 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145394 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Раде нет голосов за Бюджет-2019

В Раде нет голосов за Бюджет-2019

Киев  •  УНН

 • 13442 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины по состоянию на 11:45 нет достаточного количества голосов для принятия Госбюджета на 2019 год, передает УНН.

По состоянию 11:45 в Верховной Раде нет достаточного количества голосов для принятия Госбюджета на следующий год.

Не согласны поддерживать проект бюджета часть "Батькивщины", Оппозиционного блока, радикалов и внефракционных депутатов, таким образом можно говорить о том, что необходимого количества голосов "за" нет.

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Напомним, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 ко второму чтению и направили в Верховную Раду. Его принятие в целом ожидается на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.

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