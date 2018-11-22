В Раде нет голосов за Бюджет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Верховной Раде Украины по состоянию на 11:45 нет достаточного количества голосов для принятия Госбюджета на 2019 год, передает УНН.
По состоянию 11:45 в Верховной Раде нет достаточного количества голосов для принятия Госбюджета на следующий год.
Не согласны поддерживать проект бюджета часть "Батькивщины", Оппозиционного блока, радикалов и внефракционных депутатов, таким образом можно говорить о том, что необходимого количества голосов "за" нет.
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Напомним, 20 ноября в Минфине сообщили, что доработали проект Госбюджета на 2019 ко второму чтению и направили в Верховную Раду. Его принятие в целом ожидается на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).
МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США.
В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.