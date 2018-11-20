Нардепи почали отримувати текст Держбюджету-2019

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Народні депутати почали отримувати на руки текст доопрацьованого до другого читання законопроекту №9000 про Державний бюджет України на 2019 рік, який надійшов до Верховної Ради з Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент УНН.