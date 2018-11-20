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Нардепи почали отримувати текст Держбюджету-2019

Нардепи почали отримувати текст Держбюджету-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Народні депутати почали отримувати на руки текст доопрацьованого до другого читання законопроекту №9000 про Державний бюджет України на 2019 рік, який надійшов до Верховної Ради з Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент УНН.

Зокрема, депутати отримують документ, який складається з тексту законопроекту на 249 аркушах, пояснювальної записки на 10 аркушах та порівняльної таблиці щодо бюджетних висновків Верховної Ради на 59 аркушах.

Додамо, що депутати почали отримувати проект закону під час реєстрації на вечірнє засідання парламенту.

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Текст законопроекту був надісланий з Кабінету міністрів і наразі недоступний на сайті ВРУ.

При цьому у прес-службі Мінфіну 20 листопада повідомили, що Мінфін доопрацював проект Держбюджету на 2019 рік до другого читання та скерувало до Верховної Ради. "У документі враховано висновки бюджетного комітету Верховної Ради до поданого на перше читання проекту Бюджету", - додали у відомстві.

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Попередньо Кабінет міністрів схвалив підготовлений до другого читання проект бюджету на своєму засіданні 14 листопада.

За даними Мінфіну, доходи проекту Бюджету-2019 передбачено в сумі 1 026 131,8 млн грн, видатки - у сумі 1 112 130,0 млн грн. Граничний обсяг дефіциту Бюджету-2019 визначено у сумі 89 989,3 млн грн, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 69 617,2 млн грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду – 20 372,1 млн гривень.

Верховна Рада планує цього тижня розглянути у другому читанні проект закону про Державний бюджет на 2019 рік.

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