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Бюджет-2019: до ІІ читання збільшили дохідну частину

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Доходи зведеного бюджету на 2019 рік з врахуванням змін до податкового та бюджетного законодавства, прийнятих у І читанні, пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України від 18.10.2018 № 2602-VIII, пропонується збільшити на 18,1 млрд грн та встановити на рівні 1 310,8 млрд грн, пише УНН.

Доходи зведеного бюджету на 2019 рік з врахуванням змін до податкового та бюджетного законодавства, прийнятих у І читанні, пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України, схвалених постановою Верховної Ради України від 18.10.2018 № 2602-VIII, пропонується збільшити на 18,1 млрд. грн. та встановити на рівні 1 310,8 млрд грн, в тому числі збільшити по загальному фонду на 12,9 млрд грн та по спеціальному фонду на 5,2 млрд грн:

  •  державний бюджет збільшено на 17,7 млрд грн до 1 019,3 млрд грн, у тому числі по загальному фонду на 12,3 млрд грн та по спеціальному фонду на 5,4 млрд грн;
  •  місцеві бюджети збільшено на 0,4 млрд. грн. до 291,5 млрд грн, у тому числі по загальному фонду збільшено на 0,6 млрд грн, по спеціальному фонду зменшено на 0,2 млрд гривень.

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Основними факторами, які вплинули на перегляд прогнозу доходів державного бюджету до ІІ читання є:

Врахування пропозицій, наведених у Бюджетних висновках Верховної Ради України (+8,7 млрд грн):розгляд можливостей збільшення доходів проекту державного бюджету на 2019 рік (+15,3 млрд грн):

  • податок на прибуток підприємств збільшено на 2,9 млрд грн (за рахунок уточнених очікуваних надходжень податку у 2018 році);
  • рентну плату за користування надрами для видобування природного газу збільшено на 9,0 млрд грн (за рахунок збільшення ціни на газ для побутових споживачів та виробників теплової енергії з 4 849 грн до 6 236 грн та з 1 травня 2019 року до 7 185 грн);
  • кошти, що перераховуються Національним банком України збільшено на 2,0 млрд грн;
  • власні надходження бюджетних установ збільшено на 1,4 млрд грн;
  • відхилення індексації ставок, визначених у абсолютних значеннях, у 2019 році (законопроект за реєстраційним № 9085 відхилено та знято з розгляду) (-6,6 млрд грн), зокрема:
  • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів зменшено на 0,03 млрд грн;
  • рентна плата за спеціальне використання води зменшено на 0,08 млрд грн;
  • рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України зменшено на 0,21 млрд грн;
  • акцизний податок зменшено на 6,1 млрд грн;
  • екологічний податок зменшено на 0,18 млрд грн, у т. ч. загальний фонд – 0,11 млрд грн, спеціальний фонд – 0,07 млрд гривень.

 Врахування додаткового ресурсу у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України законопроекту за № 9260 від 05.11.2018 (+5,2 млрд грн):

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  • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів збільшено на 0,3 млрд грн (підвищення ставок на 50% із зарахуванням у розмірі 0,29 млрд грн до спеціального фонду державного бюджету),
  • рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема, залізної руди збільшено на 0,2 млрд грн (підвищення ставки з 8% до 8,8%),
  • рентна плата за користування надрами для видобування нафти збільшено на 0,37 млрд грн (підвищення ставок з 29 % до 31 % (глибина залягання покладів до 5 000 м) та з 14% до 16% (глибина залягання покладів понад 5 000 м)),
  • рентна плата за користування надрами для газового конденсату збільшено на 0,16 млрд грн (підвищення ставок з 29 % до 31 % (глибина залягання покладів до 5 000 м) та з 14 % до 16 % (глибина залягання покладів понад 5 000 м)),
  • акцизний податок з тютюнових виробів збільшено на 2,5 млрд грн (збереження ставок у гривнях з індексацією їх на 9 % з 1 липня 2019 року),
  • податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів збільшено на 0,3 млрд грн (зменшення порогу неоподатковуваного ПДВ мінімуму вартості товарів, що ввозяться (пересилаються) малими партіями в міжнародних поштових та експрес-відправленнях),
  • екологічний податок збільшено на 1,42 млрд грн (підвищення ставки на викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення у 2019 р. з 41 коп. до 10 гривень із зарахуванням у повному обсязі до загального фонду державного бюджету).

У документі Бюджету-2019 року у першому читання прогноз доходів зведеного бюджету був визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становив 1 292,7 млрд грн. 

Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.

Крім того, за зверненням українського уряду до Києва приїхала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій по проекту бюджету на 2019 рік.

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На цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.

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