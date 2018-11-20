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В проекті Бюджету-2019 закладаються 500 млн грн для "Укрпошти"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН.  В проекті Бюджету 2019 року закладаються 500 млн грн для "Укрпошти". Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в Facebook, передає УНН

"В проекті бюджету 2019 закладаються 500 млн грн для "Укрпошти", вперше за десятиліття. Ці гроші будуть спрямовані виключно для фінансування заробітної плати поштарів "останньої милі". Таким чином, ми зможемо забезпечити безперебійну доставку пенсій і гарантуватимемо збереження робочих місць і зарплат тим співробітникам "Укрпошти", які забезпечують присутність держави в найменших населених пунктах України", - написав він. 

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України доручив Державній аудиторській службі України перевірити формування вартості доставки пенсій "Укрпоштою".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збиток “Укрпошти” від доставки пенсій зросте до 1,2 млрд грн

Генеральний директор ПАТ "Укрпошта" Ігор Смілянський раніше заявляв, що у випадку, якщо держава приведе тарифи на доставку пенсій поштою хоча б до рівня собівартості і таким чином компенсує "Укрпошті" витрати, пов’язані з доставкою виплат, це дозволить зберегти мережу.

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