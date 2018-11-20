В проекте Бюджета-2019 закладываются 500 млн грн для "Укрпочты"

"В проекте бюджета 2019 года закладываются 500 млн грн для "Укрпочты", впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов "последней мили". Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам "Укрпочты", которые обеспечивают присутствие государства в самых менее населенных пунктах Украины", - написал он.



Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе Украины проверить формирование стоимости доставки пенсий "Укрпочтой".



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Генеральный директор ОАО "Укрпочта" Игорь Смелянский ранее заявлял, что в случае, если государство приведет тарифы на доставку пенсий по почте хотя бы до уровня себестоимости и таким образом компенсирует "Укрпочте" расходы, связанные с доставкой выплат, это позволит сохранить сеть.